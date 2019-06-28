ماريجا: ألوم نفسي على ضياع فرصة التهديف الأخيرة أمام تونس

أكد موسى ماريجا نجم منتخب مالي ونادي بورتو البرتغالي، والفائز بجائزة أفضل لاعب في مباراة تونس ومالي، أن فريقه أضاع الفوز اليوم أمام تونس، معربا عن خيبة أمله بعد خروج المباراة بالتعادل الإيجابي.



وأضاف "ماريجا": ألوم نفسي بشدة على ضياع فرصة التهديف الأخيرة في المباراة.



وقال نجم الدوري البرتغالي لقد دخلنا المواجهة بدافع الفوز، لعبا مباراة متوازنة ومنتخب تونس يملك لاعبين كبار، سعينا إلى استغلال نقاط الضعف في المنافس وفي النهاية نشكر الله على النتيجة ونسعى للفوز في مباراة انجولا المقبلة.



وتصدر منتخب مالي المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، بينما جاء تونس فى المركز الثاني برصيد نقطتين وأنجولا فى المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، وجاء منتخب موريتانيا فى المركز الرابع والأخير دون نقاط.