سقوط فتاة من الطابق السابع في الطالبية

لقيت فتاة مصرعها متأثرة بإصابتها إثر سقوطها من الطابق السابع من شرفة منزلها بنطاق قسم شرطة الطالبية.



وكشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية عدم وجود شبه جنائية في الواقعة.



كان الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بسقوط فتاة من علو بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين سقوط فتاة من الطابق السابع من شرفة منزلها، وبعمل التحريات وسؤال أهليتها تبين عدم وجود شبهة جنائية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.