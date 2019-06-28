التحقيق مع المتهم بقتل فتاة العمرانية

تجري نيابة العمرانية تحقيقات موسعة مع المتهم بقتل فتاة داخل شقة بالعمرانية.



وأشارت تحريات رجال المباحث، لوجود علاقة بين المجنى عليها والمتهم، وأن مشادة كلامية نشبت بينهما، ما دفعه لقتلها وانتقل رجال الأدلة الجنائية، لرفع البصمات، وإجراء معاينة للشقة محل العثور على جثة، تمهيدا لتقديم تقرير للنيابة العامة.



تلقى العقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة داخل شقة سكنية بدائرة القسم فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال معاينة العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد غراب وكيل فرقة المباحث الجنائية، أن الجثة لفتاة، ملقاة داخل شقة سكنية.



وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

