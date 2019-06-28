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عالم

سبورتس بوين: مهمة أوغندا أمام الفراعنة مستحيلة

الجمعة 28/يونيو/2019 - 07:11 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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أكد موقع "سبوروتس بوين" الأوروبي، أن فوز الفراعنة على الكونغو لم يكن سهل على الإطلاق، لكن كان لهم طريقتهم الخاصة التي تمكنهم من الحفاظ على شباكهم نظيفة.

وتابع أن مصر بدأت مسيرتها في بطولة الأمم الإفريقية المقامة على أرضها بانتصارين متتاليين، وفي طريقها للانتصار الثالث على أوغندا التي تطمح في تحقيق الانتصار على الفراعنة حتى تتصدر المجموعة الأولى.

وأوضح أن الفراعنة ضمنوا تأهلهم بعد الفوز الثاني على الكونغو، وستكون مباراة أوغندا بالنسبة لهم مباراة تحديد المركز الأول.

وأشار إلى أن مصر لم تخسر أي مباراة إفريقية على أرضها منذ 5 سنوات، وبالتالي مهمة أوغندا تكاد تكون مستحيلة، مع وجود لاعبين مثل أحمد المحمدي لاعب نادي أستون فيلا والملك محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ومحمود تريزيجيه.

وأكد الموقع، أن الفراعنة لدهم إصرار كبير لاستكمال سلسلة انتصارات 2006 و2008 و2010 وتحقيق اللقب الثامنة، وتعويض خسارة المبارة النهائية في البطولة الماضية أمام الكاميرون.

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