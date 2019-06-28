الجمعة 28 يونيو 2019 الموافق 25 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

اقتصاد

أسهم أوروبا تقتنص أفضل مكاسب نصف سنوية في 20 عاما

الجمعة 28/يونيو/2019 - 07:11 م
جريدة الدستور
طباعة
ساعد صعود في الأسهم الألمانية أسهم أوروبا لتحقق أفضل أداء نصف سنوي لها في أكثر من 20 عاما اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين ما ستسفر عنه محادثات التجارة الأمريكية الصينية لمعرفة ما إذا كان بمقدور موجة الصعود أن تستمر.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.7%، مع تفوق المؤشر داكس الألماني، الحساس للتجارة، على المؤشرات الرئيسية الأخرى بصعوده واحدا في المائة بدعم من أداء سهم دويتشه بنك أكبر مصرف في ألمانيا.

وصعدت أسهم البنك 3.3% بعد أن اجتاز اختبار متانة سنويايجريه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

واتسع نطاق مكاسب المؤشر ستوكس الرئيسي، مع صعود القطاعات المنكشفة على توترات التجارة، مثل التكنولوجيا وصناعة السيارات.

ويتطلع المستثمرون إلى محادثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامبو نظيره الصيني شي جين بينج بشأن نزاعهما التجاري الممتد على هامش قمة مجموعة العشرين غدا السبت.

وقال ترامب إنه يأمل في محادثات بناءة مع الصين، لكنه أضاف أنه لم يقدم أي وعود بهدنة في الرسوم الجمركية المتصاعدة.

وفي حين لا يتوقع معظم المستثمرين إبرام اتفاق تجارة بين الجانبين، فإن من المتوقع أن يحجم ترامب عن فرض رسوم جديدة على السلع الصينية.

وقال باس فان جيفين المحلل في رابو بنك "السوق ما زالت تأمل في تواصل إيجابي بعد الاجتماع".

وسجل المؤشر ستوكس أفضل مكاسب نصف سنوية له منذ 1998 اليوم الجمعة، حيث صعد 14.5% بدعم من توقعات بأن البنوك المركزية الرئيسية ستتخذ المزيد من التيسير النقدي في مواجهة آثار نزاع الرسوم الجمركية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

مميش: قناة السويس تسجل رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن العابرة

منذ يوم

فرجاني ساسي يتحدث عن مصيره مع الزمالك وفرص تونس بالكان (حوار)

منذ يوم

خاص.. الأهلى يرسل عقد كهربا للمحامي قبل الإعلان عن الصفقة

منذ أقل من ساعتين

طائرة تجسس تصوّر سيدات بغرف نومهن في بنها.. والأمن يضبط الفاعل

ads

الصور

image description

اكتشاف أثري جديد وافتتاح هرم اللاهون بالفيوم

image description

فرحة لاعبى الجزائر بعد الفوز على السنغال فى أمم إفريقيا

image description

مباراة الجزائر والسنغال فى أمم إفريقيا

image description

الكشف على 1339 مواطن بالمجان بإحدى قرى نصر النوبة بأسوان (صور)

image description

واحدة لصلاح وأخرى للمحمدي.. شيف يصمم "تورتات" لهدّافي المنتخب

ads

الأكثر قراءة

طائرة تجسس تصوّر سيدات بغرف نومهن في بنها.. والأمن يضبط الفاعل

بسبب صلاح.. اتحاد الكرة يكذب نفسه

رسميًا.. كهربا يشكو الزمالك ويطلب فسخ عقده

مميش: قناة السويس تسجل رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن العابرة

ستوديو

الناصيري يتقدم للمغرب بالهدف الأول في شباك كوت ديفوار (فيديو)

مصطفى بكري: أردوغان يتآمر على تركيا ونهايته اقتربت (فيديو)

شاهد.. استعدادات محمد صلاح الجادة قبل مباراة أوغندا

هيرفي رينارد يعلن تشكيل المغرب أمام كوت ديفوار بأمم إفريقيا

رياضة

عثمان ديمبلي في استاد السلام لمتابعة مباراة المغرب وساحل العاج

مدرب أسبانيا: عندما تشعر بأنك الأفضل تبدأ خسارتك

المالي ماريجا أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام تونس

ماريجا: ألوم نفسي على ضياع فرصة التهديف الأخيرة أمام تونس

منوعات

في دبي.. تقنية طبية جديدة لتصوير الأمراض

سيدة بوروندي الأولى تشيد بعظمة بناء أهرامات الجيزة

تغيير مكان لوحة الموناليزا في "اللوفر باريس" استثنائيا

التعرض لتلوث الهواء يزيد الإصابة بارتفاع ضغط الدم

إسلام سياسي

كيف تواصلت جماعة الإخوان مع 6 إبريل؟.. خبير أمني يكشف

فضائح أخلاقية على قنوات الإخوان الإرهابية

تحركات عربية لسحب جائزة نوبل للسلام من توكل كرمان

كواليس محاولة اغتيال الداعية المغربي رشيد الجاي بفرنسا

مقالات الرأي
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «6»
د.كريمة الحفناوى
تحية لنضال الشعب الفلسطينى البطل
د. محمد عفيفي
مصر والدائرة الإسلامية «1»
المزيد
ads

الثقافة

باليه أوبرا القاهرة يحتفل باليوبيل الذهبي لـ"سيدتي الجميلة"

احتفالية "ثورة 30 يونيو" بثقافة الإسماعيلية (صور)

"المرأة الغارمة وما تعانيه في المجتمع".. بثقافة الجيزة

غدًا.. ورشة عمل للتدريب على كتابة القصة القصيرة بدار هن

صفحتنا ع الفيس بوك