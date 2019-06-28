أسهم أوروبا تقتنص أفضل مكاسب نصف سنوية في 20 عاما

ساعد صعود في الأسهم الألمانية أسهم أوروبا لتحقق أفضل أداء نصف سنوي لها في أكثر من 20 عاما اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين ما ستسفر عنه محادثات التجارة الأمريكية الصينية لمعرفة ما إذا كان بمقدور موجة الصعود أن تستمر.



وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.7%، مع تفوق المؤشر داكس الألماني، الحساس للتجارة، على المؤشرات الرئيسية الأخرى بصعوده واحدا في المائة بدعم من أداء سهم دويتشه بنك أكبر مصرف في ألمانيا.



وصعدت أسهم البنك 3.3% بعد أن اجتاز اختبار متانة سنويايجريه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).



واتسع نطاق مكاسب المؤشر ستوكس الرئيسي، مع صعود القطاعات المنكشفة على توترات التجارة، مثل التكنولوجيا وصناعة السيارات.



ويتطلع المستثمرون إلى محادثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامبو نظيره الصيني شي جين بينج بشأن نزاعهما التجاري الممتد على هامش قمة مجموعة العشرين غدا السبت.



وقال ترامب إنه يأمل في محادثات بناءة مع الصين، لكنه أضاف أنه لم يقدم أي وعود بهدنة في الرسوم الجمركية المتصاعدة.



وفي حين لا يتوقع معظم المستثمرين إبرام اتفاق تجارة بين الجانبين، فإن من المتوقع أن يحجم ترامب عن فرض رسوم جديدة على السلع الصينية.



وقال باس فان جيفين المحلل في رابو بنك "السوق ما زالت تأمل في تواصل إيجابي بعد الاجتماع".



وسجل المؤشر ستوكس أفضل مكاسب نصف سنوية له منذ 1998 اليوم الجمعة، حيث صعد 14.5% بدعم من توقعات بأن البنوك المركزية الرئيسية ستتخذ المزيد من التيسير النقدي في مواجهة آثار نزاع الرسوم الجمركية.