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اقتصاد

السياحة: مصر تسعى لتوفير فرص عمل للشعوب الأفريقية

الجمعة 28/يونيو/2019 - 07:08 م
جريدة الدستور
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قالت وزيرة السياحة، إن مصر تسعى في إطار رئاستها للاتحاد الافريقي لتحقيق تنمية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل للشعوب الافريقية وتطوير البنية التحتية للقارة، وتعزيز حرية التجارة الافريقية القارية وتطوير المنظومة الاقتصادية الأفريقية وتنويعها الي جانب تعزيز منظومة الصناعة.

جاء ذلك خلال مؤتمر الاستثمار المقام في الصين خلال فعاليات انعقاد المعرض التجاري الاقتصادي الإفريقي الصيني الأول الذي يُقام خلال الفترة من 27 الي 29 يونيو الجاري في مدينة تشانغشا عاصمة اقليم هونان بجمهورية الصين الشعبية.

ولفتت إلى أن مصر تسعى لتحقيق اندماج إقليمي وقاري يهدف الي فتح أسواق جديدة للسلع والخدمات المصرية فضلا عن زيادة الاستثمارات المصرية في دول القارة، موضحة ان حجم التبادل التجاري لمصر مع دول القارة الافريقية وصل الى حوالي 6.2 مليار دولار امريكي، تمثل الصادرات المصرية منها حوالي 4 مليار دولار وهو حوالي 9% من إجمالي الصادرات المصرية للخارج، بينما تصل الواردات الى 2.2 مليار دولار، لافتة الى ان حجم التبادل التجاري عام 2018 ارتفع بنسبة 26% عن العام الذي يسبقه.

وقالت إن حجم الاستثمارات المصرية في افريقيا يبلغ حوالي 10.4 مليار دولا أمريكي في قطاعات البناء والتشييد والمواد الكيميائية والتعدين وغيرها، وتتصدر مصر الدول الافريقية في جذب الاستثمارات الافريقية سنويا بواقع يتعدى 7.2 مليار دولار، وأكدت أن مصر تسعى من خلال رئاستها للاتحاد الافريقي الي جذب المزيد من الاستثمارات الإفريقية والصينية.

وعن الخطوات التي اتخذتها مصر لتشجيع الاستثمار، أشارت الوزيرة الى أن مصر اتخذت طريقا جديدا لتحفيز الاستثمار وإصلاح المنظومة الاستثمارية بما يضمن أن تحظى مصر بمناخ استثماري جاذب ومنافس في المنطقة.

وأوضحت أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن مجموعة من المحفزات من بينها إعفاءات ضريبية وخصومات على المشروعات المقامة في المناطق غير المطورة ودعم حكومي لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة.

وقالت إن الخريطة الاستثمارية تعرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاعين العام والخاص، مما يعطي المستثمر القدرة على رؤية البنية الأساسية المتاحة والخدمات الحكومية، وكذلك الخدمات اللوجستية، وتحديد فرص الاستثمار في المشروعات الكبرى في المناطق الصناعية والاستثمارية والمناطق الحرة، وكذلك المحافظات الأكثر احتياجًا.

وحول الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر، أشارت الوزيرة الى أنها ارتفعت بنسبة 10% خلال الربع الأول لعام 2019 مقارنة بنفس الفترة عام 2018، وأنه تم إنشاء 189 شركة بشراكة صينية مصرية في مصر عام 2018 برأس مال مساهم يتخطى 54 مليون دولار، واضافت ان عدد الشركات الصينية في مصر يقترب من 2000 شركة.

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