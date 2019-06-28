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عالم

قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز بكثافة تجاه الفلسطينيين

الجمعة 28/يونيو/2019 - 07:07 م
جريدة الدستور
سارة الشلقاني
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أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، قنابل الغاز بكثافة تجاه المتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة المحاصر، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، إصابة 50 مواطن بجراح مختلفة، بينهم ثمانية مسعفين، وصحفي، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وأوضحت أن هناك 19 إصابة بالرصاص الحي، الذي أطلقه جنود الاحتلال المتمركزين على حدود القطاع المحاصر.

وينظم الفلسطينيون، اليوم، جمعة "يسقط مؤتمر البحرين، الـ 64 في مسيرات العودة الكبرى، التى انطلقت منذ 30 مارس 2018، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 300 فلسطينى، وإصابة أكثر من 22 ألفًا آخرين.

وأكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، في وقت سابق، الاستمرار في مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها السلمي والشعبي، كونها واحدة من أهم أشكال النضال لإنهاء الحصار وإبقاء حق العودة حيا في وعي الأجيال في ظل ما نشهده من محاولات تغييب حق العودة وشطبه.

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