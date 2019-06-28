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الصحة

إرشادات للوقاية من السمنة عند الأطفال تعرف عليها

الجمعة 28/يونيو/2019 - 07:06 م
جريدة الدستور
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يُمثل ارتفاع نسبة السمنة عند الأطفال أحد أخطر المشكلات الصحية التي يعاني منها الأطفال، والتي أدت إلى انتشار العديد من الأمراض في مرحلة الطفولة، التي تؤثر على صحة الأطفال ونموهم بشكل طبيعي، مثل مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى ارتفاع الكورليسترول في الدم والأمراض الخاصة بالجهاز التنفسي.

أوضح الدكتور عبد الفتاح الخولي استشاري طب الأطفال في جامعة عين شمس أن ارتفاع نسبة السمنة في الأطفال يرجع لأسباب عديدة تبدأ من زيادة الاستهلاك للأغذية التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون والسكريات ونسب منخفضة جيدًا من نسب الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الإنسان في مرحلة الطفولة بشكل أساسي لنمو سليم.

كما أدى ارتفاع مستوى الرفاهية وتقدم التكنولوجيا إلى الخمول والكسل عند الأطفال، مما يساهم بشكل كبير في ارتفاع نسب السمنة لدى الأطفال. وأكد الدكتور عبد الفتاح أن مواجهة السمنة في مرحلة الطفولة يكون أفضل وأسهل على الإنسان دون اللجوء إلى التدخل الجراحي للأطفال الذي يؤدي إلى مضاعفات عديدة.

وقال الدكتور عبد الفتاح إنه من الممكن الوقاية من السمنة بداية من الولادة وخلال مرحلة الطفولة، حيث يجب الاعتماد على الرضاعة الطبيعية للطفل طيلة الأشهر الستة الأولى من العمر، والحرص على حصول صغار الأطفال على الأطعمة بكميات قليلة وزيادة هذه الكميات بشكل تدريجي مع الحرص على توافر العناصر المختلفة في هذه المرحلة من اللحوم والدواجن والأسماك والبيض والبُعد عن الأطعمة التي تحتوي على نسب مرتفعة من الدهون والسكريات.

كما يجب توافر كميات الخضراوات والفاكهة في النظام الغذائي للطفل بنسبة أكبر من حصوله على الدهون والسكريات، مع الحرص على استبدال المشروبات الغازية والعصائر المُصنعة بالعصائر الطبيعية والفواكه والحرص على الحصول على الألبان بشكل منتظم لضرورة حاجة الجسم له في مرحلة النمو.

وأضاف الدكتور عبد الفتاح على ضرورة الحد من تناول الوجبات السريعة للأطفال، حيث تحتوي هذه الوجبات على نسبة مرتفعة من الدهون وعلى نسب قليلة من الفائدة، والحرص على تجنب تناول الطعام للطفل أمام الأجهزة الإلكترونية. وشدد الدكتور على ضرورة ممارسة النشاط البدني مثل للتمارين الرياضية المختلفة لمدة لا تقل عن 60 دقيقة في اليوم، حيث يساعد النشاط البدني على حرق السعرات الحرارية وتقوية العضلات والنوم بشكل منتظم، بالإضافة إلى الحفاظ على اللياقة البدنية.

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