مندوب مصر بالاتحاد الإفريقي: مستعدون لقمة نيامي

أعرب السفير أسامة عبد الخالق سفير مصر في أديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي عن استعداد مصر لقمة نيامي المقرر أن تستضيفها النيجر في بداية يوليو المقبل، وذلك بعد أسبوعين من الاجتماعات المتواصلة، حيث اختتم المندوبين الدائمين لدى الاتحاد الإفريقي جلستهم الـ 38.



وأعرب عبد الخالق عن تقديره للمندوبين الدائمين والدبلوماسيين المشاركين من دول الاتحاد الإفريقي، والمشاركين في لجنة الاتحاد الإفريقي وأعضاء الوفد المصري بالاتحاد.



وتأتي الاجتماعات استكمالًا للاستعدادات الخاصة بقمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية، يوم ٧ يوليو بنيامي، والتي سيتم فيها التدشين الرسمي لمنطقة التجارة الحرة القارية.



ويقع على رأس أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي الدفع بالتكامل الاقتصادي بين دول القارة، وتعزيز البنية التحتية اللازمة لذلك.