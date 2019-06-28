توصيل الغاز الطبيعي لـ19 منطقة بالإسكندرية

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع شركاتها العاملة فى مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمنشأت التجارية والمصانع، لتوصيل الغاز الطبيعي لعدد 60 منطقة جديدة سيتم توصيلها بالغاز لأول مرة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وإحلاله محل البوتاجاز، وذلك في ضوء مبادرة وزارة البترول للتقسيط الميسر لتكلفة توصيل الغاز للوحدات السكنية.



كما شهدت الفترة من يوليو 2018 حتى مطلع يونيو الحالي تحقيق معدلات متميزة للتوصيل بلغت نحو مليون و176 ألف وحدة سكنية ترتفع إلى مليون و210 آلاف وحدة سكنية بنهاية الشهر الحالي، ليتحقق بذلك معدل توصيل يفوق الخطة المستهدفة والمقدرة بمليون و200 ألف وحدة سكنية.



وكشفت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن "تاون جاس"، أنه سيتم توصيل الغاز الطبيعي إلى 100 ألف عميل بمحافظة الإسكندرية في 19 منطقة جديدة وهي (الدريسة – عزبة عبد المنعم رياض – عزبة فرعون- عزبة البرنس – الرابعة الناصرية – عزبة المهاجرين – خورشيد – المنطقة 11 ابيس 1 وابيس 2 وابيس 10 - الراس السوداء – عزبة منسي – عزبة شامي – عزبة البحر – عزبة ال 500 – ابو قير – المنطقة التاسعة – المنشية البحرية – نادي الصيد)

