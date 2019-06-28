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اقتصاد

وزيرة السياحة: مصر حققت استقرارا في مؤشرات الاقتصاد الكلي

الجمعة 28/يونيو/2019 - 07:05 م
جريدة الدستور
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قالت وزيرة السياحة، إن مصر حققت استقرارا في مؤشرات الاقتصاد الكلي بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 حيث حقق الاقتصاد المصري نموا يتراوح بين 4 الي 5% كأعلى معدل نمو منذ 10 سنوات.

جاء ذلك خلال مؤتمر الاستثمار المقام في الصين خلال فعاليات انعقاد المعرض التجاري الاقتصادي الإفريقي الصيني الأول الذي يُقام خلال الفترة من 27 الي 29 يونيو الجاري في مدينة تشانغشا عاصمة اقليم هونان بجمهورية الصين الشعبية.

وأضافت وزيرة السياحة أن الحكومة المصرية لديها قناعة تامة بأهمية الاستثمار تتزامن معها إصلاحات هيكلية وتشريعية، مشيرة إلى أن معدلات البطالة في مصر تشهد انخفاضا مستمرا، هذا الي جانب استقرار مستويات التضخم.

وقدمت وزيرة السياحة عرضا تقديميا استعرضت فيه العلاقات الصينية الافريقية، وأوجه التعاون والشراكة المصرية الإفريقية، وتطورات الاقتصاد المصري، والخطوات التي اتخذتها مصر لتشجيع الاستثمار، كما تحدثت عن فرص الاستثمار مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وتطرقت الى الحديث عن أوجه التعاون الممكنة في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والسياحة.

وفيما يخص قناة السويس، قالت الوزيرة إنه تم إنشاء 16 منطقة صناعية على غرار المنطقة الاقتصادية الصينية لقناة السويس بتكلفة اجمالية 18.9 مليار دولار تخلق 41 الف فرصة عمل.

وفي مجال الزراعة، أشارت الى أنه تم إطلاق 124 مشروعا زراعيا جديدا في عدد من الدول الافريقية وإيفاد مساعدات الي الدول الافريقية تفوق 150 مليون دولار.

وفيما يتعلق بتعزيز الترابط والتواصل بين الدول الإفريقية، أشارت الوزيرة إلى التعاون بين مصر والدول الإفريقية في مجال البنية التحتية، ولفتت إلى أنه تمت إضافة 30 ألف كم طرق وألفي كم سكك حديدية و85 مليون طن لطاقات الموانئ الإفريقية ومعالجة أكثر من 9 ملايين طن مياه يوميا إلى جانب إضافة حوالي 20 ألف ميجاوات كهرباء.

وفي إطار التعاون الصيني الإفريقي، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن عددا من الدول الإفريقية ومنها مصر وقعت اتفاقية استخدام العملات المحلية مع الصين، وإنشاء أول بنك صيني مشترك في الكونغو في إطار البرنامج المالي الحالي، كما تم إطلاق 32 مشروعا لتنمية الطاقة الخضراء في إطار برنامج التنمية الخضراء، بالإضافة الى التعاون في مجال مكافحة الأمراض ودعم الصين ل22 مستشفى تنتشر في 21 دولة إفريقية، وإلغاء ديون صفرية الفائدة لعدد 25 دولة أفريقية بقيمة 400 مليون دولار في اطار برنامج الحد من الفقر.

وتطرقت الوزيرة للحديث عن المحاور العشر للتعاون الإفريقي الصيني التي حددتها قمة جوهانسبرج للعلاقات الصينية الإفريقية، وأكدت أن الصين والدول الأفريقية تجمعهم علاقات وطيدة في مختلف الأصعدة والمجالات.

وقالت إن حجم التجارة الثنائية بين الصين وأفريقيا عام 2018 زاد بنسبة 20% ليبلغ 204.2 مليار دولار أمريكي، وأضافت أن الصين تعد أكبر شريك تجارى لأفريقيا ل 10 سنوات متتالية.

وأوضحت أن الهيكل التجاري بين الجانبين شهد تحسنا ملحوظا حيث مثلت الصادرات الصينية من الآلات والمنتجات الإلكترونية إلى أفريقيا 56% من إجمالي الصادرات الصينية إلى القارة، فيما شهدت واردات الصين من أفريقيا نموا سنويا بنسبة 32%، وارتفعت الواردات من المنتجات التي لا تشمل موارد من القارة بشكل كبير.

وقالت الوزيرة إن الشركات الصينية لعبت دورا هاما في بناء البنية التحتية في إفريقيا، حيث قامت بتنفيذ مجموعة كبيرة من البرامج الرئيسية في مجالات مثل النقل بالسكك الحديدية والموانئ والطيران والكهرباء، وإنه حتى نهاية عام 2018، أنشأت الصين أكثر من 3700 شركة في إفريقيا واستثمرت أكثر من 46 مليار دولار أمريكي في مختلف الصناعات، إلى جانب ذلك، قامت المؤسسات المالية الصينية ببناء أكثر من 10 فروع في إفريقيا.

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