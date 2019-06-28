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عالم

روسيا ترفع السرية عن "الشيطان – 2"

الجمعة 28/يونيو/2019 - 07:04 م
جريدة الدستور
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كشف مصممو صاروخ "سارمات" الروسي الاستراتيجي الواعد الذي أطلق عليه حلف شمال الأطلسي تسمية "الشيطان – 2" عن بعض مواصفاته التقنية التكتيكية.

وذلك على هامش منتدى "الجيش – 2019" حيث عرض مجسم الصاروخ ومذكرة بمواصفاته.

وجاء في المذكرة أن وزن الصاروخ عند إطلاقه بلغ 208.1 طن. أما وزن الحمولة المفيدة فبلغ 10 أطنان. ويمكن أن يطلق الصاروخ إلى مدى 18 ألف كيلومتر.

وأشارت المذكرة إلى أن طول الصاروخ بلغ 35.5 متر ووزن الوقود 178 طنا.

وجاء في المذكرة كذلك أن رأس الصاروخ منشطر إلى أقسام يوجه كل قسم إلى الهدف ذاتيا.

هذا وأعلن قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسي الفريق أول، سيرجي كاراكايف، في وقت سابق، أن قواته ستتسلم حتى نهاية العام الجاري 30 صاروخا باليستيا استراتيجيا جديدا.

أما صاروخ "سارمات" فسيسلم لقوات الصواريخ الاستراتيجية عام 2021 حيث سيحل محل صاروخ "فويفودا" ( الشيطان – 1 حسب تسمية الناتو).

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