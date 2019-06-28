باليه أوبرا القاهرة يحتفل باليوبيل الذهبي لـ"سيدتي الجميلة"

تقدم فصول الباليه بمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، أوبريت "سيدتي الجميلة" برؤية مسرحية غنائية راقصة جديدة مستوحاة من رائعة الكاتب الأيرلندي الكبير جورج برنارد شو احتفالا بالذكرى الخمسين للعرض الأول لمسرحية "سيدتي الجميلة" عام ١٩٦٩.



العرض يضم أكثر من ٩٠ راقصة باليه من تصميم وإخرج منال زكريا، تصميم الديكور محمد الغرباوي، تصوير وإضاءة عمرو عبد الله، المدير الفني عبد الوهاب السيد والإشراف العام مجدي صابر، ويتضمن الحفل السنوي مجموعة من الرقصات الأفريقية احتفالا باستضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية.



يقام الحفل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الأحد ٧ يوليو ٢٠١٩ في تمام الثامنة مساء.