الجمعة 28 يونيو 2019 الموافق 25 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

الصحة

4 حيل لتجنب آلام الظهر أثناء النوم

الجمعة 28/يونيو/2019 - 06:02 م
جريدة الدستور
طباعة
يصاب الكثير من الأشخاص بآلام في الظهر، بسبب عادات نومهم الخاطئة، التي تشمل وضعية النوم، واستخدام وسائد غير مناسبة، والنوم على مرتبة غير صحية.

ولتجنب الإصابة بآلام الظهر الناجمة عن النوم، أوردت صحيفة إكسبرس البريطانية، النصائح التالية:
1-استخدام الوسائد
يمكن أن تتسبب بعض وضعيات النوم بضغط إضافي على الرقبة والوركين وأسفل الظهر، الأمر الذي يؤدي للإصابة بآلام الظهر، لذا يمكن حل هذه المشكلة عبر وضع وسادة تحت الركبتين إن كنت تنام على ظهرك، لأن هذا يسمح بإراحة العمود الفقري. وإذا كنت تنام على بطنك، فيمكن وضع وسادة أسفل البطن أو بين الركبتين.

2-تغيير المرتبة
قد يكون سبب آلام الظهر هو نوعية مرتبة السرير، ووفق دراسة أجريت في بريطانيا، فإن 60 بالمئة من البريطانيين قالوا بأن آلام ظهرهم اختفت عند تغيير مرتبة السرير. لذا ينصح الخبراء، باختيار مرتبة متوسطة السماكة وثابتة لتجنب آلام الظهر.

3-النهوض بحذر
قد يساعد الحذر أثناء النهوض من السرير، على درء آلام الظهر. يُنصح بتجنب الحركات المتقطعة المفاجئة، وعدم الانحناء إلى الأمام عند الخروج من السرير، لأن ذلك يؤذي الظهر. وعوضًا عن ذلك قم بالتحرك برفق باتجاه حافة السرير واترك ساقيك يتدليان إلى الأسفل قبل أن تنهض.

4-ممارسة التمارين الرياضية
تساعد التمارين الرياضية على النوم بشكل أفضل، وتساهم بفاعلية في الحصول على جسم أكثر مرونة، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بآلام الظهر.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بعد تعاطفه مع الإخوان.. الأوقاف تستدعي خطيبًا بالأقصر

منذ حوالي 21 ساعة

2 منهم بالتشكيل الأساسي.. دور الـ16 يجبر أجيري على استبعاد 3 لاعبين

منذ ساعتين و 54 دقيقة

إمام مسجد بالأقصر يتعاطف مع مرسي أثناء الخطبة: "لم أستطع أن أخفيها"

منذ حوالي 3 ساعات

مميش: قناة السويس تسجل رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن العابرة

ads

الصور

image description

فرحة لاعبى الجزائر بعد الفوز على السنغال فى أمم إفريقيا

image description

مباراة الجزائر والسنغال فى أمم إفريقيا

image description

الكشف على 1339 مواطن بالمجان بإحدى قرى نصر النوبة بأسوان (صور)

image description

واحدة لصلاح وأخرى للمحمدي.. شيف يصمم "تورتات" لهدّافي المنتخب

image description

كأس الأمم الإفريقية.. جماهير الجزائر تزين ملعب "الدفاع الجوي"

ads

الأكثر قراءة

رسميًا.. كهربا يشكو الزمالك ويطلب فسخ عقده

مميش: قناة السويس تسجل رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن العابرة

"إكسترا نيوز" تذيع فيلمًا وثائقيًا عن التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية (فيديو)

خاص.. الأهلى يرسل عقد كهربا للمحامي قبل الإعلان عن الصفقة

ستوديو

تعرف على أجندة الرئيس السيسي على هامش قمة العشرين (فيديو)

تعرف على أعراض الذبحة الصدرية وأسبابها (فيديو)

كارول سماحة تطرح برومو أول أعمالها السينمائية (فيديو)

شوط أول سلبي بين تونس ومالي بدون أهداف

رياضة

مدرب بنين: نحترم غينيا بيساو ومواجهة الغد لن تكون سهلة

المدير الفني لمنتخب غانا: نمتلك الحافز للفوز على الكاميرون غدًا فى أمم إفريقيا

مدرب بنين: مواجهة غينيا بيساو لن تكون سهلة وهدفنا الفوز

الحكم الإثيوبي "تيسيما" يدير لقاء الكاميرون وغانا

منوعات

في دبي.. تقنية طبية جديدة لتصوير الأمراض

سيدة بوروندي الأولى تشيد بعظمة بناء أهرامات الجيزة

تغيير مكان لوحة الموناليزا في "اللوفر باريس" استثنائيا

التعرض لتلوث الهواء يزيد الإصابة بارتفاع ضغط الدم

إسلام سياسي

فضائح أخلاقية على قنوات الإخوان الإرهابية

تحركات عربية لسحب جائزة نوبل للسلام من توكل كرمان

كواليس محاولة اغتيال الداعية المغربي رشيد الجاي بفرنسا

تفاصيل القبض على مصريين وعراقيين في كوستاريكا بتهمة الانتماء لداعش

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر والدائرة الإسلامية «1»
ماجد حبته
ورشة البحرين.. وماذا بعد؟!
يوسف إدوارد
شُوفِينيَّة غَوْغَاء التَّوَاصُل الاجْتمَاعِيِّ
عبدالوهاب داود
عبدالوهاب داود يكتب: وقائع تدمير مدرسة كان لها تاريخ
المزيد
ads

الثقافة

"المرأة الغارمة وما تعانيه في المجتمع".. بثقافة الجيزة

غدًا.. ورشة عمل للتدريب على كتابة القصة القصيرة بدار هن

صدور الترجمة العربية لكتاب "ما بعد الحضارة الأدويبية"

عن "المصرية اللبنانية".. روائع متحف "محمود خليل وحرمه" في كتاب جديد

صفحتنا ع الفيس بوك