ألمانيا تعلن دعمها للعملية السلمية في أفغانستان

أكد اليوم الجمعة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس للحكومة الأفغانية، مواصلة ألمانيا دعمها للعملية السلمية في أفغانستان.



وبعد لقاء مع نظيره الأفغاني صلاح الدين رباني أكد ماس على أنه لا يجوز أن ينهار الوضع في أفغانستان بعد كل ما تحقق هناك حتى الآن.



وقال ماس: "لن نقبل بردة إلى الأوقات المظلمة"، مضيفا أن من يسعى مثل الحكومة الأفغانية للحفاظ على هذا التقدم سيجد الدعم من ألمانيا.

وأكد ماس أن ألمانيا مستعدة للعمل مع قطر لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء حوار داخلي بين الأفغان، مبينا أن هذا الأمر لن يكون إلا حجر أساس لمفاوضات صحيحة عن المستقبل السلمي لأفغانستان.



وأوضح ماس أن كلا الطرفين ينبغي أن يستغل الفرص المتاحة حاليا من أجل الدخول في مثل هذه العملية السلمية.

وأضاف ماس: "هذا الخطاب موجه بطبيعة الحال إلى جماعة طالبان".من جانبه أكد رباني أن الأمر متعلق "بحماية المنجزات الديمقراطية التي تحققت، والتي توصلنا إليها خلال 17 إلى 18 سنة مضت".



وأضاف رباني أن ألمانيا بصفتها صديقة لأفغانستان مهيأة تماما لدعم إجراءات بناء الثقة الرامية إلى إجراء مباحثات مباشرة.

وأبدى رباني ثقته في أن الحوار الأفغاني-الأفغاني المنشود سيبدأ قريبا.