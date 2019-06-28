الاحتلال يمهل حماس 24 ساعة لوقف إطلاق البالونات الحارقة

أمهل الاحتلال الإسرائيلي، حركة حماس الفلسطينية، 24 ساعة لتنفيذ تفاهمات التهدئة، وإيقاف إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة المحاصر، تجاه مستوطنات الغلاف، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



وجاء قرار الاحتلال بعد إعلانه، اليوم الجمعة، إعادة ضخ الوقود إلى محطة الكهرباء بالقطاع المحاصر، وكذلك توسيع مساحة الصيد في بحر غزة لمسافة 15 ميلا بحريا، بعد تدخل مصر والأمم المتحدة.



ويطلق الفلسطينيون البالونات الحارقة ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى، التى انطلقت منذ 30 مارس 2018، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 300 فلسطينى، وإصابة أكثر من 22 ألفًا آخرين.



وطوال الفترة الماضية، تمكنت البالونات الحارقة من التهام نحو 33 ألف دونما زراعيا من الأراضي داخل مستوطنات غلاف القطاع المحاصر، ما أدى إلى غضب المستوطنين، وسلطات الاحتلال.