تراجع أسعار النفط خلال التعاملات المسائية

انخفضت أسعار النفط خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة، قبيل اجتماع قمة مجموعة العشرين باليابان وسط حالة من الترقب للاجتماع بين رئيسي الولايات المتحدة والصين قد يسفر عن انفراجة في محادثات التجارة.



وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت عن الجلسة السابقة نحو 1 دولار، لتبلغ عند التسوية 65.61 دولار للبرميل، كما ترجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند الإغلاق 59.39 دولار للبرميل.



وقال وزير النفط العراقي إن من المتوقع أن تمدد أوبك اتفاق خفض الإمدادات في اجتماع المنظمة الأسبوع القادم وأن تناقش المزيد من الخفض.



وسيعقب اجتماع أوبك قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد اليابان في مطلع الأسبوع المقبل.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إن من الممكن أن يتوصل إلى اتفاق تجاري مع نظيره الصيني شي جين بينغ أثناء اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين لكنه مستعد لفرض رسوم جمركية أمريكية على المزيد من البضائع الصينية إذا لم يتوصل البلدان إلى اتفاق.