"المرأة الغارمة وما تعانيه في المجتمع".. بثقافة الجيزة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الجيزة؛ حيث شهد قصر ثقافة الجيزة عدد من الورش تضمنت ورش لتدريب الباليه، الكمان، الجيتار والبيان، إلى جانب ورش الجمباز والفنون الشعبية للأطفال، بالإضافة لورش رسم للكبار لتعليم الرسم بالقلم الرصاص.



وعقد قصر ثقافة البدرشين بمركز الشباب محاضرة بعنوان "المرأة الغارمة وما تعانيه في المجتمع" ودارت حول فقدان أسرة للأم التي تُعيلها بسبب جنيهات ويزج بها في السجون لتنال لقب الغارمة وكل جريمتها أنها لم تتمكن من رد دين استدانته، ولكن في الآونة الأخيرة ظهر تكافل واضح لسداد ديون المرأة الغارة، كما أقامت مكتبة السلام محاضرة بعنوان "ثورة ٣٠ يونيو" تناولت أنه في مثل هذا اليوم منذ 6 سنوات حلقت طيور الحرية في سماء مصر معلنة إنهاء حكم الإخوان المتأسلمين، وشهدت مصر عهد جديد من الازدهار والتقدم بتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، بالإضافة لتنفيذ ورشة فنون تشكيلية لتصميم فازه من الكرتون والفوم جليتر.



أقام بيت ثقافة صفط اللبن ورشة حكي عن "شهداء الجيش والشرطة" تناولت تعريف الشهيد ومنزلته عند الله تعالى وواجبنا تجاهه وتجاه أسرته، كما نظّمت مكتبة منشأة البكاري حوار مع الأطفال حول "أجازة آخر العام وكيفية الاستفاده منها" من خلال الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية، بينما أعدت مكتبة الطلبة والطالبات حوار مع الطلاب حول "فن كتابة السيناريو والحوار".



وأقيمت ببيت ثقافة أوسيم محاضرة بعنوان"مخاطر الإدمان" تناولت تعريف الإدمان وأسبابه وكيفية التخلص منه ودور الأسرة في اختيار الصديق، إلى جانب تنفيذ ورشة طباعة على القماش باستخدام الألوان المائية، مع اكتشاف مواهب ومسابقة في المعلومات العامة وتوزيع جوائز على الفائزين، وفي نفس السياق أقامت مكتبة الهلال الأحمر بنادي الطالبية الرياضى محاضرة بعنوان "لا للمخدرات"، تناولت أسباب الإدمان وكيفية علاج المدمن.



واستمرارا للورش الفنية أقيم عدد من الورش بالمواقع التابعة للفرع ومنها ورشة للطين الأسواني بمركز طفل المنيرة الغربية من داخل منتدى شباب المطار، صلصال بمكتبة الدقى، رسم عن معالم ثورة 30 يونيه باستخدام الألوان الخشب للأطفال بمكتبة الكوم الأحمر، رسم وتلوين باستخدام الألوان الفلومستر للأطفال بمكتبة الشيخ زايد، تعليم وتحسين الخط العربي بمكتبة سقارة، وبمكتبة دور التربية الثقافية أقيمت ورشة لتدوير مخلفات لتصميم حامل لشاحن الموبايل باستخدام الزجاجات البلاستيكية والفوم جليتر، بينما نفّذت مكتبة الحلف الشرقي بأطفيح ورشة فنون تشكيلية لتصميم علم مصر باستخدام الألوان الخشب والفلومستر احتفالا بثورة 30 يونيو، ورسم على الوجه، إلى جانب استعراض لبعض الأغاني الوطنية.