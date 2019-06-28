زوجات قادة مجموعة العشرين يزرن معبدًا في أوساكا

زارت زوجات قادة مجموعة العشرين الكبرى، معبدًا شهيرًا في أوساكا، اليوم الجمعة، بينما كان أزواجهن منشغلين في مناقشة كيفية دفع النمو العالمي في اليوم الأول للقمة التي ستستمر يومين.



وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن ما مجموعه 18 زوجة، من بينهم بريجيت زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناولن الغداء والشاي الياباني في فترة ما بعد الظهر في كيوتو، بالقرب من أوساكا، في استضافة أكي زوجة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.



وعند وصولهن إلى معبد توفوكو-جي، وهو معبد بوذي في حي هيغاشياما وارد في المدينة، تجولت الزوجات في المعبد.