مدرب بنين: نحترم غينيا بيساو ومواجهة الغد لن تكون سهلة

أكد المدير الفني لمنتخب بنين ميشيل دوسوييه، على احترامه وتقديره لمنتخب غينيا بيساو، وذلك قبيل المواجهة المقرر إقامتها مساء غد السبت باستاد الإسماعيلية في ختام منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم (مصر 2019).



وقال المدرب الفرنسي - خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء - "المباراة لن تكون سهلة.. وأن جميع لاعبيه مستعدون بدنيا ومعنويا لخوض المواجهة من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث".



ومن جانبه، قال ستيفان سيسينيون مهاجم منتخب بنين "نسعى لتقديم أداء أفضل في المباراة المقبلة من أجل التأهل لدور الـ 16"، مضيفا "لا يوجد أي ضغط علينا، ونسعى لترك بصمة لبنين في هذه البطولة".



وأشار سيسينيون، إلى أنه من خلال دوره كقائد يسعى لخلق التجانس والتفاهم بين جميع لاعبي منتخب بلاده والجهاز الفني بقيادة الفرنسي دوسوييه.



وتحتل الكاميرون صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، ثم يأتي منتخبا بنين وغانا في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة لكل منهما، بينما تتذيل غينيا بيساو المجموعة بلا رصيد من النقاط.