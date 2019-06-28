نقابة البترول تتفق مع "شلمبرجير" على الأرباح السنوية للعاملين

عقد محمد جبران نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مع كريم بدوي رئيس مجلس إدارة شركة شلمبرجير مصر، بحضور اللجنة النقابية للعاملين بالشركة ممثلا عنها عبده الروضي نائب رئيس اللجنة النقابية، اجتماعا بمقر الشركة، لتجديد اتفاقية الأرباح السنوية للعاملين بالشركة لمدة ثلاث سنوات جديدة.



وتنص الاتفاقية على منح العاملين بالشركة أرباح سنوية قدرها شهر ونصف عن كل عام.



وجاءت الاتفاقية بحضور وفد النقابة العامة للعاملين بالبترول والمتمثل في كلا من أشرف المحروقي أمين عام مساعد النقابة العامة للبترول، وهيثم زاد رئيس المركز الإعلامي للنقابة.



ومن اللجنة النقابية للعاملين بشركة شلمبرجير، بهاء الحلواتي الأمين العام للجنه النقابية، محمد شبل نائب رئيس اللجنة النقابية، وساره عادل أمين عام مساعد اللجنة، وتامر عمر عضو اللجنة النقابية، كما حضر ممثلا عن إدارة الشركة (اي جي ايزيكاكو) مديرة الموارد البشرية بشركة شلمبرجير مصر، وماجيد ميزيان مدير القسم القانوني بفرع الشركة.