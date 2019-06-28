الكرملين: ترامب عبر عن استعداده للحوار بشأن الاستقرار ونزع السلاح

نقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين قوله اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر عن استعداده لبدء حوار مع روسيا بشأن الاستقرار الاستراتيجي، ونزع السلاح، وتحسين العلاقات التجارية.



وقال المتحدث ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترامب اللذين التقيا خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان بحثا أيضا قضية البحارة الأوكرانيين المحتجزين في روسيا منذ أواخر 2018.