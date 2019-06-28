"صيدلة "الأزهر يحتل المركز الثاني على الجامعات المصرية في تصنيف شنغهاي

احتلت كلية الصيدلة جامعة الأزهر للعام الثاني على التوالي، المركز 200 من 300 بين جامعات العالم في مجال الصيدلة والعلوم الصيدلية، والمركز الثاني على الجامعات المصرية في تصنيف شنغهاي للجامعات اعتمادا على التخصصات العلمية والبحثية وهو من التصنيفات الدولية المرموقة.



وقال الدكتور طارق سلمان نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث والمشرف على القطاع الطبي والمستشفيات- في بيان للجامعة اليوم الجمعة- إن تصنيف شنغهاي للجامعات يعتمد على عدد الأبحاث المنشورة في التخصص العلمي، ومؤشرات اقتباسها دوليا ومدى تأثيرها في مجالها البحثي الدولي، ونسبة الأبحاث المنشورة في المجلات الأعلى في معامل التأثير بجانب عدد الباحثين الحاصلين على جوائز أكاديمية في مجال التخصص.

