المدير الفني لمنتخب غانا: نمتلك الحافز للفوز على الكاميرون غدًا فى أمم إفريقيا

قال المدير الفني لمنتخب غانا كويسي أبياه إن منتخب بلاده يمتلك الحافز للفوز على المنتخب الكاميروني غدا السبت باستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم (مصر 2019).



وأضاف أبياه - خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد - "نحترم منتخب الكاميرون حامل لقب البطولة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ذلك لا يعني وجود خوف لدى لاعبي منتخب بلاده من مواجهة "الأسود غير المروضة".



وحول إمكانية غياب قائد المنتخب الغاني أندريه أيوه عن المواجهة المرتقبة، أوضح أبياه أن مشاركة اللاعب من عدمها لم تتحدد بعد، لافتا إلى وجود بدلاء في منتخب "النجوم السوداء" تستطيع تعويض الغيابات.



ومن جانبه، قال الظهير الأيسر لمنتخب غانا كوادو أسامواه، إن "أنصار المنتخب الغاني يثقون بنا، وتعلمنا الكثير من المباراة السابقة، وسنقدم غدا مباراة جيدة".. مضيفا أن "كل مباراة مختلفة عن الأخرى واستعدادنا لمواجهة الكاميرون تم بشكل جيد جدا".



وأكد أسامواه أن غانا دائما ما تكون بين المرشحين للفوز باللقب، لافتا إلى أنه وزملاءه سيسعون لإثبات ذلك بتحقيق الانتصار على الكاميرون وتعويض التعادل أمام بنين في الجولة الأولى من البطولة.

