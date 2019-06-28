رئيسة "النواب البحريني" تستنكر الاعتداء على السفارة ببغداد

أعربت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبدالله زينل، اليوم الجمعة، عن استنكارها البالغ وإدانتها الشديدة للاعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية العراق الشقيقة، من قبل متظاهرين، وأدى إلى أعمال تخريبية في مبنى السفارة والذي يعُد مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961.



وأكدت زينل - في بيان نقلته، وكالة أنباء البحرين - الدعم النيابي لكافة الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين، مشددة أن عملية التحشيد والتخريب التي قامت بها مجموعة من المخربين ومن يقف وراءها، يجب أن تواجه بقوة القانون وسلطة الدولة، وعدم التسامح مطلقا مع أي عمل يهدد سيادة مملكة البحرين، ويعكر صفو العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين.