تعرف على انتخابات رئاسة الاتحاد النوبي المعقودة اليوم بأسوان

تجرى، اليوم، الانتخابات على منصب رئيس الاتحاد النوبى بمحافظة أسوان، بين مرشحين من أبناء النوبة وهما: عبدالفتاح حسن عبدالحافظ، ومجال عمله "أعمال حرة"، وإبراهيم دهب حسن، ومجال عمله موظف بالتربية والتعليم، ويتم غلق باب اللجان فى تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم.



ويعد رئاسة الاتحاد النوبى عمل إجتماعى تطوعى، لخدمة أبناء النوبة ودعمهم من خلال تنظيم الدورات التدريبة للشباب، ومساعدة الأسر المنتجة على تسويق منتجاتها للنجاة من البطالة، وغيرها من الخدمات التى يقدمها للنوبيين.



وتجرى انتخابات رئاسة الأتحاد النوبى كل عامين، في أخر أيام شهر يونيو، وتحديدًا فى يوم الجمعة، باعتباره إجازة أسبوعيه للمصالح الحكومية، لكى يستطع الأعضاء الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، ولجنة التحكيم فى هذه الانتخابات مجموعة من عقلاء النوبة والتى يصل عددهم إلى 20 شخصًا.



وقال عبد الفتاح حسن عبدالحافظ، رئيس الاتحاد النوبى الحالى وأحد المرشحين فى الانتخابات الحالية لـ"الدستور"، إن أعضاء الاتحاد النوبي الذين يحق لهم التصويت في انتخابات اليوم، المسددين لقيمة الاشتراكات فقط، وايصل عددهم إلى 3021 شخصًا.



وأوضح، أن الاتحاد النوبى يضم 12 لجنة، والتى من أبرزهم، لجنة العلاقات العامة، والصحة، والشئون الاجتماعية، والشباب والرياضة، بالإضافة إلى لجنة الشئون القانونية، والعمال، ويدلي كل فرد بصوته في لجنته، وذلك بالمقر الرئيسى للاتحاد الذى يقع بطريق الكرور فى مدينة أسوان.