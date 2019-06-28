مدرب بنين: مواجهة غينيا بيساو لن تكون سهلة وهدفنا الفوز

أكد ميشيل دوساييه مدرب منتخب بنين، أن فريقه جاهز بدنيًا ومعنويًا لخوض مباراة غينيا بيساو، غدًا السبت، في الجولة الثانية في المجموعة السادسة بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليًا في مصر.



وقال دوساييه- في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، اليوم الجمعة، إنه يحترم منتخب غينيا بيساو، مشددًا على عدم سهولة المباراة بالنسبة لفريقه.



وكان المنتخب البنيني افتتح مشواره في البطولة بالتعادل 2 2 مع منتخب غانا في أول جولات المجموعة السادسة.



وقال ستيفن سيسنيون لاعب منتخب بنين أن فريقه يسعى لتقديم أفضل أداء في مباراة غينيا بيساو من أجل التأهل إلى دور الستة عشر.

وأضاف: "لا توجد أي ضغوط على كاهلنا، ونسعى لترك بصمة لبنين في هذه البطولة".



ويحتل منتخب بنين المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد نقطة واحدة بنفس الرصيد مع المنتخب الغاني، فيما يتصدر المنتخب الكاميروني المجموعة برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل منتخب غينيا بيساو الترتيب بلا رصيد من النقاط.