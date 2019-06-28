"الصحفيين" تفتح أبوابها للأعضاء لمشاهدة مباريات البطولة الإفريقية

فتحت نقابة الصحفيين، أبوابها للزملاء الصحفيين وأسرهم، وسط تشغيل شاشات العرض بالدور الثامن بالنقابة؛ اليوم الجمعة، لمشاهدة مباريات الأمم الإفريقية.



وقال محمد شبانة السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إنه سيتم عرض المباريات علي شاشات عرض عملاقة بالدور الثامن يوميًا ولحين انتهاء البطولة، موضحا أن الدعوة عامة للزملاء الصحفيين وأسرهم.



وتقام اليوم الجمعة العديد من المباريات الهامة بكأس الأمم الأفريقية.



تونس × مالى - 4:30 مساء – على قناة تايم سبورت البث الأرضى



المغرب × كوت ديفوار - 7:00 مساء – على قناة تايم سبورت البث الأرضى



جنوب أفريقيا × نامبييا - 10:00 مساء – على قناة تايم سبورت البث الأرضى