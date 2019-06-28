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محافظات

دعم مستشفى الصدر بدمنهور بجهازين مناظير بتكلفة 800 ألف جنيه

الجمعة 28/يونيو/2019 - 05:38 م
جريدة الدستور
معوض هويدى
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أكد محافظ البحيرة، على أنه قد تم إمداد وحدة المناظير بمستشفى الصدر بجهاز منظار شعبي بتكلفة إجمالية نصف مليون جنية ومنظار بلوري بتكلفة إجمالية ٣٠٠ ألف جنية للمساهمة في تقديم الخدمات العلاجية والطبية الجيدة لجميع مرضي الأمراض الصدرية بالمحافظة.

وأوضح الدكتور يسري بيومي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن المنظار الشعبي يستخدم للكشف عن الأورام وأخذ عينات الأورام لفحصها من داخل الشعب الهوائية بالرئة كما أن المنظار البلوري يستخدم لتشخيص جميع أمراض الغشاء البلوري وخاصة الأنسكاب البلوري (المياة الموجودة على الغشاء البلوري) وتشخيص وأخذ عينات أورام الغشاء أو الالتهابات المزمنة به.

وأشار إلى أنه قد تم التنسيق بين وزارة الصحة والسكان ومحافظ البحيرة للوفاء باحتياجات المستشفى من الأجهزة الطبية عالية الكفائة اللازمة فى تشخيص الأمراض وتقديم أفضل الطرق العلاجية والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المرضى والتيسير عليهم وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة.

هذا وقد وجه محافظ البحيرة برصد احتياجات جميع المستشفيات المركزية بمدن ومراكز المحافظة من الأجهزة والمعدات والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للارتقاء بالخدمات الصحية والرعاية الطبية بشكل جيد.

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