وزير الطاقة الروسي ونظيره السعودي يبحثان التعاون في إطار "أوبك+"

بحث وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مع نظيره السعودي خالد الفالح، على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين، التعاون في إطار "أوبك+" بالإضافة إلى التقدم المحرز في عمل اللجنة الحكومية المشتركة.



وذكرت وزارة الطاقة الروسية، في بيان اليوم الجمعة: "ناقش وزيرا الطاقة الروسي والسعودي خلال هذا اللقاء التعاون في إطار الاتفاقات الخاصة بـ "أوبك+" بالإضافة إلى التقدم المحرز في عمل اللجنة الحكومية المشتركة لشؤون التعاون الاقتصادي-التجاري والعلمي-التقني".



وعقدت اللجنة الحكومية الروسية-السعودية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي جلستها الأخيرة في موسكو يوم 10 يونيو الجاري.



وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" و"أوبك+" الأسبوع المقبل لبحث تمديد تخفيضات الإنتاج بهدف دعم الأسعار.