وزير الطاقة الروسي ونظيره السعودي يبحثان التعاون في إطار "أوبك+"
الجمعة 28/يونيو/2019 - 05:37 م
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بحث وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مع نظيره السعودي خالد الفالح، على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين، التعاون في إطار "أوبك+" بالإضافة إلى التقدم المحرز في عمل اللجنة الحكومية المشتركة.
وذكرت وزارة الطاقة الروسية، في بيان اليوم الجمعة: "ناقش وزيرا الطاقة الروسي والسعودي خلال هذا اللقاء التعاون في إطار الاتفاقات الخاصة بـ "أوبك+" بالإضافة إلى التقدم المحرز في عمل اللجنة الحكومية المشتركة لشؤون التعاون الاقتصادي-التجاري والعلمي-التقني".
وعقدت اللجنة الحكومية الروسية-السعودية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي جلستها الأخيرة في موسكو يوم 10 يونيو الجاري.
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" و"أوبك+" الأسبوع المقبل لبحث تمديد تخفيضات الإنتاج بهدف دعم الأسعار.
وذكرت وزارة الطاقة الروسية، في بيان اليوم الجمعة: "ناقش وزيرا الطاقة الروسي والسعودي خلال هذا اللقاء التعاون في إطار الاتفاقات الخاصة بـ "أوبك+" بالإضافة إلى التقدم المحرز في عمل اللجنة الحكومية المشتركة لشؤون التعاون الاقتصادي-التجاري والعلمي-التقني".
وعقدت اللجنة الحكومية الروسية-السعودية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي جلستها الأخيرة في موسكو يوم 10 يونيو الجاري.
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" و"أوبك+" الأسبوع المقبل لبحث تمديد تخفيضات الإنتاج بهدف دعم الأسعار.