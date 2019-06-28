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عالم

وزير الطاقة الروسي ونظيره السعودي يبحثان التعاون في إطار "أوبك+"

الجمعة 28/يونيو/2019 - 05:37 م
جريدة الدستور
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بحث وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مع نظيره السعودي خالد الفالح، على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين، التعاون في إطار "أوبك+" بالإضافة إلى التقدم المحرز في عمل اللجنة الحكومية المشتركة.

وذكرت وزارة الطاقة الروسية، في بيان اليوم الجمعة: "ناقش وزيرا الطاقة الروسي والسعودي خلال هذا اللقاء التعاون في إطار الاتفاقات الخاصة بـ "أوبك+" بالإضافة إلى التقدم المحرز في عمل اللجنة الحكومية المشتركة لشؤون التعاون الاقتصادي-التجاري والعلمي-التقني".

وعقدت اللجنة الحكومية الروسية-السعودية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي جلستها الأخيرة في موسكو يوم 10 يونيو الجاري.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" و"أوبك+" الأسبوع المقبل لبحث تمديد تخفيضات الإنتاج بهدف دعم الأسعار.

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