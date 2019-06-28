مقتل وإصابة 7 عناصر من الشرطة الأفغانية في هجمات مسلحة شرق البلاد

أعلن مسئول أفغاني أن أربعة من أفراد الشرطة لقوا حتفهم فيما أصيب ثلاثة آخرون إثر هجمات شنها مسلحو حركة "طالبان" على نقاط تفتيش أمنية في إقليم "غزني" الواقع شرقي البلاد.



ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن المتحدث باسم حاكم الإقليم عارف نوري، قوله إن سبعة من مسلحي الحركة لقوا حتفهم أيضًا جراء الاشتباكات التي اندلعت مع القوات الأفغانية في مقاطعة "ديهياك"، إلا أنه لم يشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.