الحكم الإثيوبي "تيسيما" يدير لقاء الكاميرون وغانا

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إدارة لقاء الكاميرون وغانا بالجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لأمم أفريقيا "مصر 2019" المقرر إقامته في السابعة من مساء غد السبت، باستاد الإسماعيلية، إلى الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما ويعاونه محمد عبدالله من السودان وجلبرت كيبكويش من كينيا ورابعًا مصطفى غربال من الجزائر.



على الجانب الآخر.. يدير الحكم البوروندي باسيفيك ندابهاوينمانا، مباراة بنين وغينيا بيساو بالجولة الثانية بالمجموعة السادسة والمقررة إقامتها في العاشرة من مساء الغد باستاد الإسماعيلية، ويعاونه محمد أبوالرجال من مصر وليونيل هاسين جبراسوا من مدغشقر ورابعًا إيريك أرنود من الجابون.

