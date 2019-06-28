حبس عاطل يتاجر في الحشيش بحلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، حبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لحيازته كمية من مخدر الحشيش، وترويجه على أصحاب المزاج العالي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وكشفت التحريات التي أجراها النقيب أحمد فتحي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، عن قيام "معتز. م"، شهرته "معتز السني"، 37 عاما، عاطل، بالإتجار في الحشيش.



وبتقنين الأوضاع واستصدار إذن من النيابة العامة، تم تشكيل حملة أمنية من مباحث القسم، ومداهمة الأماكن المتردد عليها.



بإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وبحوزته 40 قطعة حشيش، وسلاح أبيض "نصل معدني"، وسلاح ناري "فرد خرطوش" عيار 16 ملم، و3 طلقات من ذات العيار، وهاتف محمول.



بمواجهة المتهم أمام العميد محمد عاكف، مفتش المباحث، اعترف بنشاطه الإجرامى وقيامه باستخدام المضبوطات في الاتجار بالهيروين، للكسب الغير مشروع، والسلاح الأبيض، بقصد الدفاع عن النفس، والهاتف المحمول لتسهيل الوصول للعملاء.



حُرر محضر رقم 16195 لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

