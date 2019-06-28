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اقتصاد

أسعار الملح مساء اليوم

الجمعة 28/يونيو/2019 - 04:28 م
جريدة الدستور
أسامة الشندويلي
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سجل سعر الملح الخشن في الأسواق العالمية، مساء اليوم الجمعة، من 39 إلى 45 دولارًا للطن المتري، فيما سجل سعر الطن المتري للملح الصناعي عالي الجودة من 80 إلى 150 دولارًا، فيما سجل سعر ملح الطعام عالي الجودة من 58 إلى 60 دولارًا للطن المتري في أسعار الجملة.

وتنتج شركتا النصر للملاحات، والمكس، التابعتان للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أصنافًا متعددة من الملح، حيث تمثل الطاقة الإنتاجية أكثر من 70% من إنتاج مصر من الملح، وتصدر الشركتان نسبة كبيرة من إنتاجهما للخارج.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، وذلك عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع التي تدخل في الصناعات الخاصة بالسوق المحلية في مصر.

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