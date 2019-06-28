نجاح زراعة القمح الملون في الصين

نجح باحثون صينيون في زراعة القمح الملون، على مساحة 20 هكتارًا في مدينة يونتشنغ بمقاطعة شانشي شمالي الصين.



قالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا": "بعد فرك قشرة القمح المموج في حوض النهر الأصفر بشمالي الصين، نلاحظ تميز حبوبها بمجموعة متنوعة من الألوان".



وأضافت أن ألوان حبوب القمح تتراوح ما بين الأسود والأخضر والأزرق والأحمر والأرجواني.



ونقلت الوكالة عن سونغ يوي، الباحث المشارك في مكتب أبحاث محصول القمح التابع لأكاديمية شانشي للعلوم الزراعية، قوله "إن القمح الملون غني بالعناصر المختلفة مثل البروتين والأحماض الأمينية والعناصر الثانوية الأساسية للجسم البشري".



وتابع: "تم تطوير جميع الأنواع الخمسة الجديدة من القمح الملون من الأصناف الطبيعية من خلال أبحاث الفريق المختارة والتهجين. ولا علاقة له بتعديل الجينات".



وأشار يوي إلى أن "كل سلالة جديدة من القمح تستغرق حوالي 10 سنوات من الزراعة المختلطة واختيار البذور، وغلات سلالات القمح الجديدة أعلى من كمية القمح العادي، كما أنها مقاومة للآفات فضلا عن ذوقها المميز".



وقام الباحثون بتطوير البذور من خلال التربية الهجينة مع الأعشاب الأخرى، ويمكن استخدام سلالات القمح الملون في مجالات الغذاء والدواء والجمال وغيرها.