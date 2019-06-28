إنفوجراف.. جامعة القاهرة تتصدر الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية

تصدرت جامعة القاهرة، الجامعات المصرية، لأفضل 500 جامعة عالمية في 14 تخصصًا، جاء بعدها جامعة الإسكندرية في 7 تخصصات، ثم جامعتي عين شمس والمنصورة بـ 6 تخصصات.





وأضهر تصنيف " شنغهاى الصينى" لعام 2019، وهو من أقوى وأهم التصنيفات العالمية على مستوى العالم، أن جامعة القاهرة هى الوحيدة التي ظهرت بهذا التصنيف في 14 موضوع علمي، حيث حصلت تخصصات طب الصحة العامة والصيدلة وعلوم الأدوية على ترتيب متقدم على مستوى العالم فى الفئة من 101 إلى 150، فيما ظهر تخصص العلوم البيطرية من 151 إلى 200.