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محافظات

إنشاء أكبر مركز في الشرق الأوسط لجراحات الكلى بجامعة طنطا

الجمعة 28/يونيو/2019 - 04:12 م
رئيس جامعة طنطا الدكتور
رئيس جامعة طنطا الدكتور مجدي سبع
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أعلن رئيس جامعة طنطا، الدكتور مجدي سبع، اليوم الجمعة، البدء في إنشاء أكبر مركز في الشرق الأوسط متخصص في جراحات الكلى بالجامعة؛ لخدمة محافظات الدلتا.

وأوضح عميد كلية طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور أحمد غنيم- في تصريح صحفي- أن المركز يجري إنشاؤه على مساحة 900 متر، مشيرًا إلى أنه سيضم طابقين لقسم أمراض الكلى والفشل الكلوى، إلى جانب تجهيزه بأحدث أجهزة الغسيل الكلوي ووحدات غسيل كلوي للأطفال، بالإضافة إلى طابقين للعمليات الجراحية بهما 8 غرف بنظام الكبسولات، منوها بأنها ستجهز على أعلى مستوى عالمي لإجراء الجراحات التقليدية ومناظير الكلى ومناظير المسالك البولية.

بدوره، قال الدكتور حسن التطاوي، المشرف العام على المستشفيات الجامعية، إن المركز سيضم وحدة لأبحاث أمراض الكلى وجراحات المسالك البولية وقاعة للمؤتمرات العلمية، لافتا إلى أن غرف العمليات ستكون مجهزة لاستخدام الربوت، مؤكدا أن العمل جارٍ على قدم وساق لوضع أساسات المركز.

وأوضح أنه سيتم الانتهاء من الأعمال خلال عام، حتى يكون جاهزا لخدمة 4 محافظات: الغربية والمنوفية وكفر الشيخ والبحيرة، لافتا إلى أن السعة السريرية به ستضم 280 سريرا، ويستهدف إجراء 600 عملية جراحية شهريا.

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