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عالم

هدية قطرية تضع نائبًا أمريكيًا بـ"قفص الاتهام"

الجمعة 28/يونيو/2019 - 04:03 م
جريدة الدستور
وكالات
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واجه نائب أمريكي ديمقراطي شكوى أخلاقية تتعلق بعدم إفصاحه عن رحلة دفعت تكاليفها قطر نهاية عام 2018.

ووفق موقع "ديلي كولر" الأمريكي، فإن عضو مجلس النواب عن ولاية نيوجيرسي، دونالد نوركروس، قام برحلة ممولة من قطر (لم يحدد وجهتها) في ديسمبر عام 2018، دون أن يضمنها بتقرير الإفصاح السنوي الذي يقتضيه القانون من جميع النواب والذي، طبقا للشكوى، يمنع تضارب المصالح والتدخل الأجنبي.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن نوركروس عضو لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب ويترأس اللجنة الفرعية للقوات الجوية والبرية التكتيكية.

وأوضح أن قطر لديها مصالح عسكرية كبرى مع الولايات المتحدة وأنها تعرضت مرارًا وتكرارًا لاتهامات بالرشوة على الصعيد الدولي، أشهرها متعلقة بكأس العالم 2022.

وجاء بمحتوى الشكوى أن قطر تضم قاعدة العديد الجوية، أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط، التي تستضيف نحو 10 آلاف ضابط وجندي، ونظرا لأن نوركروس عضو بلجنة الخدمات العسكرية، فمن المهم على نحو خاص فهم علاقاته المالية مع الحكومات الأجنبية، خاصة أنها تؤثر على الرجال والنساء الذين يخدمون الولايات المتحدة في الخليج العربي وحول العالم.

وأمس الخميس، قدمت "فاونديشين فور أكاونتبيليتي أند سيفيك ترست"، مراقب حكومي غير ربحي، الشكوى إلى مكتب أخلاقيات الكونجرس، مؤكدة أن القانون الفيدرالي يحظر على الأعضاء الإخفاق عن عمد في الإبلاغ عن المعلومات المطلوبة المتعلقة بإفصاحاتهم المالية، ولفتت إلى أن الانتهاكات تتصل عقوباتها 50 ألف دولار وسجن لفترة لا تتجاوز العام.

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