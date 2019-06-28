فرنسا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها

سجّلت فرنسا، اليوم الجمعة، أعلى درجات حرارة في تاريخها، حيث ضربت موجة ساخنة جنوب البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية "ميتيو فرانس" إن بلدة كاربنترا، جنوبي البلاد والقريبة من أفينيون، سجلت درجة حرارة بلغت 3ر44 درجة مئوية اليوم.



وكانت أعلى درجة حرارة سابقة بلغت 1ر44 درجة مئوية، وجرى تسجيلها أيضا في جنوب فرنسا، خلال موجة حر في أغسطس 2003، تسببت في وفاة نحو 15 ألف شخص.



وحذرت "ميتيو فرانس" من أن درجة الحرارة القياسية الجديدة مؤقتة، ولا يزال يمكن أن تشهد ارتفاعا في إطار موجة الحر الحالية، وهناك أربع إدارات في جنوب فرنسا على وضع "الإنذار الأحمر"، حيث تم إلغاء جميع الأنشطة الرياضية وأغلقت حوالي أربعة آلاف مدرسة أبوابها.