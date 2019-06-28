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عالم

مقتل 3 جنود في انفجار بمعسكر تابع للجيش في الفلبين

الجمعة 28/يونيو/2019 - 03:56 م
جريدة الدستور
وكالات
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قُتل ثلاثة جنود في انفجار استهدف قاعدة عسكرية في الفلبين، اليوم الجمعة، بينما أصيب تسعة
آخرون في منطقة من البلاد يجتاحها عنف المتشددين.

وقع الانفجار وقت الظهيرة تقريبا في أرخبيل سولو بجنوب البلاد، معقل جماعة أبوسياف المتشددة التي تدين بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية، وتشتهر بعمليات الخطف والقرصنة.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وقال سيريليتو سوبيخانا، قائد منطقة مينداناو الغربية، في بيان: "تواصل القوات البرية التعرف على الملابسات وتحديد هوية مرتكبي هذا الهجوم غير الإنساني".

وأضاف: "سنكثف هجماتنا لسحق الجماعات الإرهابية".

وتتهم الحكومة متشددين لهم صلة بالجماعة بالمسئولية عن تفجير استهدف كنيسة في جزيرة جولو، الواقعة في الجنوب أيضا، في يناير، مما أسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة العشرات.

وتفرض الحكومة حكم الطوارئ في أنحاء من جنوب البلاد للتصدي لنفوذ الدولة الإسلامية وعمليات النهب التي تنفذها جماعة أبوسياف، منذ عقود، في منطقة يسودها الفقر ويقطنها معظم أفراد الأقلية المسلمة، في البلد ذي الأغلبية الكاثوليكية.

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