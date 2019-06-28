بعد تعاطفه مع الإخوان.. الأوقاف تستدعي خطيبًا بالأقصر

كشف مصدر بوزارة الأوقاف عن استدعاء الشيخ عبدالله يوسف فهيم، إمام وخطيب مسجد "الرحمن" بالأقصر، بديوان عام وزارة الأوقاف، للتحقيق معه بعدما خالف تعليمات وزارة الأوقاف بشأن خطبة الجمعة.



وكانت الواقعة في مسجد "الرحمن" بمنطقة العوامية بمدينة الأقصر، حيث تحدث الخطيب، خلال خطبة الجمعة، عن منع وزارة الأوقاف إقامة صلاة الجمعة على محمد مرسي عقب وفاته، قائلا: "كنت أريد ألا أتحدث عن ذلك لكن لم أستطع أن أخفيها".



وتابع قائلًا: "محمد مرسي إنسان، والصلاة ليست مشكلة، وإن هناك حالة بين المواطنين وتناوب الاتهامات في حالة إن أراد أحدهم التنكيل بالآخر أن يصفه بأنه منتمٍ لجماعة الإخوان الإرهابية".



وأضاف الخطيب في خطبة الجمعة: "إن السلفيين يصفون الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، بأنه صوفي يلتحف بعباءة الإخوان".