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مصر

التموين: تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق خلال احتفالات 30 يونيو

السبت 29/يونيو/2019 - 07:12 ص
وزارة التموين والتجارة
وزارة التموين والتجارة الداخلية
نرمين محمود الدهان
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام العمل بالمخابز البلدية فى مختلف المحافظات خلال الاحتفالات بذكرى 30 يونيو، حيث يتم توفير القمح للمطاحن، وكذلك الدقيق للمخابز لإنتاج الخبز للمدعم للمواطنين بقيمة 5 قروش للرغيف.

كما سيجرى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق خلال الاحتفالات بذكرى 30 يونيو، وتشكيل لجان لمتابعة الأسواق؛ للتأكد من جودة المنتجات.

وفي الوقت نفسه أعلنت الشركة العامة لتجارة الجملة عن بدء تسليم السلع المدعمة عن شهر يوليو المقبل لفروع الشركات بالمحافظات، ويتم تسليمها لبقالى التموين، فى محافظات الوجه القبلى ليقوموا بصرفها لأصحاب البطاقات، اعتبارا من أول الشهر بجانب صرف الشركة العامة لتجارة الجملة السلع فى محافظات الوجه البحرى.

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