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الثقافة

صدور الترجمة العربية لكتاب "ما بعد الحضارة الأدويبية"

الجمعة 28/يونيو/2019 - 03:54 م
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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بترجمة أنجزها الدكتور علي نجيب إبراهيم، ومقدمة كتبها الشاعر السوري أدونيس، صدرت حديثا عن نفسانيون بالتعاون مع بيرسان، الترجمة العربية لكتاب "ما بعد الحضارة الأدويبية" لعالم النفس المصري الكبير الدكتور مصطفى صفوان  والمقيم حاليا في فرنسا. كان الكتاب قد صدر قبل عام في نسخته الفرنسية.

وبحسب الباحث "خالد بريش" ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام، تناول في أولها الحديث عن الإنسان كفرد، وكأحد مكونات المجتمع والعائلة. مسهبا في شرح مفهوم العائلة فيما مضى، ووضعها، والبيت ودوره كمعبد للفضيلة والأخلاق، عارضا للقدسية التي كانت سائدة حول تلك المفاهيم. ثم ينتقل للحديث عن الواقع، والحاضر الذي نحياه، بكل مساوئه الإنسانية، والعاطفية، والتربوية، لينتقل في القسم الثالث إلى الحديث عن الإنسان، وشيوع مبدأ الفردانية والفرد في كثير من المجتمعات، وهو موضوع محط اهتمام علماء النفس والاجتماع والفلسفة في الوقت الراهن.

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