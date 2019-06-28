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اقتصاد

النفط رهن معادلة دقيقة بين التوتر الأميركي الإيراني وتباطؤ الطلب

الجمعة 28/يونيو/2019 - 03:53 م
جريدة الدستور
وكالات
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يواجه المنتجون في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وشركاؤهم خلال اجتماعهم الثلاثاء المقبل، معادلة تزداد تعقيدا مع تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة ووفرة العرض الأمريكي وتباطؤ الطلب؛ حين يبحثون تمديد العمل بخفض حصص الإنتاج.

وسينكب وزراء الدول الـ14 الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وشركاؤهم العشرة "أبرزهم روسيا"، الاثنين والثلاثاء في فيينا، على مناقشة ضعف الطلب على النفط الخام بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي ما يهدئ المخاوف من حدوث انقطاع في الإمدادات من الشرق الأوسط.

وحرصًا منها على تحسين الأسعار، اتفقت أوبك وحلفاؤها مطلع ديسمبر، على خفض عرضها الإجمالي بمعدل 1,2 مليون برميل يوميًا، وآتت هذه الاستراتيجية ثمارها إذ ارتفع سعر برميل النفط نحو 30% في الربع الأول، قبل ان يعود للانخفاض قليلا.

وارتفع سعر نفط البرنت الجمعة الى 66 دولارا للبرميل في لندن، بسبب تصاعد التوتر في الخليج، مسجلا قفزة بعد هجمات على ناقلات نفط نُسبت إلى إيران التي نفت ذلك وإسقاطها طائرة استطلاع أمريكية بلا طيار وتلويح الرئيس دونالد ترامب بشن هجوم عليها.

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