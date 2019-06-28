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اقتصاد

ترامب: الاقتصاد الرقمي يحتاج إلى حماية الملكية الفكرية

الجمعة 28/يونيو/2019 - 03:51 م
جريدة الدستور
وكالات
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أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، أهمية مرونة وأمن شبكات الجيل الخامس، وقال: "بينما نوسع التجارة الرقمية، يتعين علينا أيضًا ضمان المرونة والأمن لشبكات الجيل الخامس، وهذا أمر مهم للغاية لسلامتنا ورفاهيتنا المشتركة"، حسب وصفه.

وأوضح ترامب أن الاقتصاد الرقمي يحتاج إلى التدفق الحر للبيانات وحماية الخصوصية والملكية الفكرية بشكل قوي.

فيما أكد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، أن بلاده لديها رغبة في أن تضيف قمة العشرين زخما إلى إصلاحات منظمة التجارة العالمية، محذرا في الوقت نفسه من مخاطر يمكن أن تؤدي إلى هبوط الاقتصاد العالمي.

وحث آبي في كلمته بافتتاح أعمال القمة قادة مجموعة العشرين على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحفيز الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن الاقتصاد الرقمي حول وبشكل سريع جوانب مختلفة في مجتمعات واقتصاديات الدول.
يشار إلى أن قمة مجموعة العشرين، التي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية، بدأت أعمالها، الجمعة، وتستمر حتى يوم غد السبت بحضور عدد من قادة وزعماء العالم من أجل البحث في العديد من الموضوعات الاقتصادية المهمة المطروحة على جدول أعمال القمة.

وتناقش القمة عددًا من الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي والتجارة الدولية والاستثمار والابتكار والبيئة والطاقة والوظائف والتطوير وغيرها، بالإضافة إلى بحث وسائل تعزيز التعاون بين الأسواق الناشئة والدول النامية ومتابعة تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وشهد اليوم الأول للقمة عددًا من اللقاءات الثنائية بين قادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين، وسط حضور كبير من وسائل الإعلام العالمية.

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