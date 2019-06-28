الدفاع الروسية تكشف معلومات أرشيفية حول أول تجربة لرشاش "كلاشينكوف"

نشرت دائرة المدافع والصواريخ الرئيسة لوزارة الدفاع الروسية وثائق أرشيفية حول أول اختبار للأسلحة النارية السوفيتية، في الفترة ما بين عامي 1943 و1945، بما فيها بندقية "كلاشينكوف".



وقال مدير دائرة المدافع والصواريخ الرئيسة في مقاطعة موسكو، نيكولاي بارشين، في منتدى "الجيش-2019" الذي يقام في مقاطعة موسكو، وعرضت فيه هذه الوثائق، قال إن "إحدى الوثائق المنشورة هي تقرير لساحة التجارب (تشوروفسكوي) حول اختبار بندقية عيار 7.62 ميلليمتر، قام بتصميمها كلاشينكوف وبيتروف".



وأضاف بارشين أن جزءًا من الوثائق المقدمة هي رسائل بين موظفي ساحة التجارب الخاصة بمسائل تصميم واختبار البنادق والرشاشات، كما عرض في المنتدى تقرير آخر حول اختبار بندقية "كلاشينكوف" ونتائجه، والتي أعدها المصمم أليكسي سودايف.