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عالم

الاعتداء على السفارات.. نهج إيراني ينتهك الأعراف الدبلوماسية

الجمعة 28/يونيو/2019 - 03:47 م
جريدة الدستور
وكالات
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يبدو أن الاعتداء على السفارات والبعثات الدبلوماسية، هو نهج إيراني بامتيار، فرغم ما قد تثيره حالات الاعتداء على مقار البعثات الدبلوماسية من احتمالات تصعيد سياسية أو عسكرية، فإن نظام طهران ومليشياته حول العالم لا تتوقف عن هذا الأسلوب من الترويع والتهديد.

ويشهد التاريخ على كثير من حالات الاعتداء الإيراني على المقار الدبلوماسية للدول سواء داخل إيران أو خارجها، ورغم أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة وسارية منذ عام 1961، تلزم الدول بحماية دبلوماسيي الدول الأخرى لديها وحماية المقار الدبلوماسية، فإن نظام طهران لا يعبأ بتداعيات الاعتداء على السفارات والقنصليات.

وجاء حادث الاعتداء على سفارة البحرين في بغداد، ليعيد للأذهان السجل الأسود للنظام الإيراني والتاريخ الطويل من الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية؛ حيث أقدم العشرات من مليشيا الحشد الشعبي الإيراني، مساء الخميس، على اقتحام مقر السفارة البحرينية في بغداد، وسط غياب تام للسلطات الأمنية في المنطقة.

وقال ضابط في الشرطة العراقية إن "العشرات من عناصر مليشيا الحشد الشعبي الإيرانية احتشدوا، مساء الخميس، بشكل مفاجئ أمام مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ببغداد، وبعد ذلك اقتحموا السفارة واعتلى عدد منهم المبنى وأنزلوا العلم البحريني".

وأشار إلى أن قوة أمنية عراقية أخرجت موظفي السفارة البحرينية من المقر قبل ساعة من بدء الاقتحام، كي لا يتعرضوا لأي اعتداءات من قبل المتظاهرين، فيما لا يزال الموظفون العراقيون العاملون في السفارة موجودين فيها.

وكانت مملكة البحرين حذرت في ١٨ مايو الماضي مواطنيها من السفر إلى العراق وإيران، إثر تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية والنظام الإيراني، وحينها، قالت الخارجية البحرينية في بيان لها: "نهيب بالمواطنين الكرام عدم السفر إلى كل من إيران والعراق في الوقت الراهن، وذلك ضمانًا لأمنهم وحفاظًا على سلامتهم"، وطالبت مواطنيها بالعودة من البلدين فورًا حفاظًا على سلامتهم".

وأظهرت لقطات فيديو بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حشودًا متجمهرين حول السفارة، وبعضهم متسور جدران السفارة، وقال معلقون في الفيديو: "إنه تم إنزال العلم البحريني من فوق مبنى السفارة".. وانتقد معلقون كثرة وقائع الاقتحام، مشيرين بأصابع الاتهام لإيران ومليشيات الحشد الشعبي التي تتمتع بنفوذ واسع في العراق.

اعتداءات متكررة على المقار السعودية
في صيف عام 1987 هاجمت مجموعة كبيرة من الإيرانيين مقر سفارة المملكة العربية السعودية في طهران، وقامت باحتلالها واحتجاز الدبلوماسيين السعوديين بداخلها والاعتداء عليهم من قبل مليشيات الحرس الثوري الإيراني.

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