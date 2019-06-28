إصابة 10 فلسطينيين بينهم صحفى برصاص الاحتلال في قلقيلية

أصيب 9 مواطنين، اليوم، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ومصور صحفي، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية، الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان.



وصرّح منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، ما أسفر عن إصابة فتى برصاصة مطاطية في الوجه أحدثت كسرا في عظمة الفك، كما أصيب المصور الصحفي نضال شتية برصاصتين معدنيتين، وثمانية شبان آخرون عولجوا ميدانيا في مركز إسعاف القرية، وفقا لوكالة سوا.



وأكد شتيوي أن جنود الاحتلال اعتدوا على الصحفيين، وأطلقوا الرصاص في كل الاتجاهات، واقتحموا القرية ولاحقوا الشبان حتى محيط مسجد عمر بن الخطاب في الحارة الشرقية منها.