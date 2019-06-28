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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم.. "البوري" بـ38 جنيهًا للكيلو

الجمعة 28/يونيو/2019 - 03:44 م
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم - طارق عتمان
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استقرت أسعار الأسماك بسوق العبور، اليوم الجمعة نهاية الأسبوع، حيث سجل كيلو السمك البلطي "نمرة 1" سعرًا يتراوح بين 37 و45 جنيهًا، والبلطي "نمرة 2" 32 جنيهًا، والبلطي الأسواني 35 جنيهًا، والبوري "نمرة 2" 38 جنيهًا، والبوري "نمرة 1" سجل سعرًا يتراوح بين 39 و45 جنيهًا، حسبما أكد أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال "جعفر"، في تصريحات لـ"الدستور"، إن سعر سمك المكرونة السويسي بلغ 66 جنيهًا، والمكرونة المجمدة 28 جنيهًا، والكابوريا 150 جنيهًا، والمرجان 45 جنيهًا، في حين أن المكرونة الخليجي سجل 39 جنيهًا.

كما سجل سعر كيلو الجمبري "نمرة 1" نحو 320 جنيهًا، والجمبري "نمرة 2" بين 125 و225 جنيهًا، والجمبري المجمد بين 85 و165 جنيهًا، والدنيس 90 جنيهًا، والبربون 35 جنيهًا.

وتراوح سعر السمك الفيليه البلطي ما بين 30 و90 جنيهًا للكيلو، وقشر البياض ما بين 50 و66 جنيهًا، وبلغ سعر سمك القراميط شيلان من 10 حتى 20 جنيهًا، وسعر سمك الثعابين من 50 إلى 150 جنيهًا، والسبيط من 90 حتى 190 جنيهًا، وسجل سعر الكابوريا من 30 إلى 150 جنيهًا.

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