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رياضة

توقعات بدعم جماهيرى للمغرب أمام كوت ديفوار.. الليلة

الجمعة 28/يونيو/2019 - 02:57 م
جريدة الدستور
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يستعد منتخب المغرب لمواجهة كوت ديفوار، اليوم الجمعة، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا 2019.

وتشير التوقعات إلى حضور جماهيري كبير لمساندة لاعبي المنتخب المغربي في مباراة ساحل العاج، نظرًا لقيمة الخصم الإيفواري بجانب أهمية المواجهة.

ولم يحضر كثير من الجمهور المغربي في مباراة الجولة الأولى أمام ناميبيا، إذ لم يتمكن العديد من المشجعين، من السفر إلى مصر.

ووقع منتخب الأسود على بداية ناجحة، عندما فاز على ناميبيا بهدف دون رد، كما أن منتخب ساحل العاج انتصر على جنوب أفريقيا بنفس النتيجة.

ويخطط منتخب المغرب، من أجل تسجيل الانتصار وفض شراكة صدارة المجموعة مع أفيال ساحل العاج.

ويعرف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الكرة الإيفوارية بشكل جيد، فقد سبق ودرب منتخب الأفيال وتوج معه بلقب أمم أفريقيا 2015.

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